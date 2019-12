Racconta di essere stato aggredito ma era ubriaco: indagini in corso

Un ragazzo ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stato vittima di un'aggressione, da parte di uno sconosciuto, ieri pomeriggio intorno alle 18.30 in piazza Indipendenza a Firenze. Il giovane, un 27enne originario della Costa D'Avorio, non avrebbe fornito indicazioni specifiche sul suo aggressore poichè in quel momento era ubriaco. Ha riferito solo che si sarebbe trattato di un nordafricano.

Il 27enne ha riportato ferite non gravi di arma da taglio, alla nuca e su un polso. Sulla vicenda sta indagando la polizia.

