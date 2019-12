Riapertura Tribunale di Empoli, Lega Castelfiorentino: "Pd torna sui propri passi"

È sempre una soddisfazione quando il Partito Democratico deve ritornare sui propri passi e contraddire con le mozioni quelle che sono state le scelte politiche di qualche anno prima.

Ieri sera in Consiglio comunale il PD ha presentato una mozione “inerente l’appoggio alle iniziative assunte dall’associazione per l’istituzione del Tribunale Ordinario e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Empoli”, una mozione assolutamente condivisibile che abbiamo votato con convinzione.

È bene ricordare che quello di togliere i Tribunali è stato un provvedimento scellerato, uno dei tanti sottoscritti dal Governo Monti che tagliò indiscriminatamente un ramo essenziale della giustizia penalizzandone la funzionalità sul territorio con un Decreto Legislativo avente lo scopo del risparmio pubblico.

Stiamo parlando di un Governo che lo stesso PD appoggiò incondizionatamente insieme a molte altre forze politiche ad esclusione della Lega che non votò la fiducia.

Nessuno sforzo fu fatto sul territorio per ostacolare questo provvedimento, l’unica raccolta firme fu organizzata dall’allora capogruppo della Lega Firenze Marco Cordone che raccolse 1.800 firme e le consegnò all’allora Presidente dell’Unione Luciana Cappelli. Eppure è noto che le sottoscrizioni contro il Decreto Sicurezza sono state promosse con un certo vigore e con una certa premura.

Ancora una volta torniamo coerentemente a sostenere un’obiettivo che è fondante: la rappresentanza capillare della giustizia sul territorio su cui è in corso anche una interrogazione parlamentare della Lega da parte dei deputati Belotti e Picchi per sapere se il Ministro della Giustizia sia a conoscenza del progetto per l'istituzione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Empoli, con competenza sui comuni dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Susi Giglioli Capogruppo Lega Castelfiorentino

Paolo Cambi Consigliere

Stefano Paesano Consigliere

