Sala multisensoriale del Centro diurno di Cerbaiola, un luogo di svago e benessere

È stata inaugurata questa mattina, venerdì 20 dicembre, la nuova sala multisensoriale al Centro diurno di Cerbaiola, in Via delle Ville. Una nuova struttura dedicati ai ragazzi ospiti affinché possano avere ulteriori benefici in aggiunta alle attività ludico/riabilitative già presenti nella struttura. Alla mattinata erano presenti l’assessore alle politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini; Rossella Boldrini, direttore dei servizi sociali della Asl Toscana Centro; Franco Doni, direttore della SDS Empoli Valdarno Valdelsa; e Rolando Terreni, presidente dell’associazione I Ragazzi di Cerbaiola.

LA SALA - La sala multisensoriale è uno spazio rilassante e divertente; facilita le diverse modalità percettive della persona; offre le più svariate esperienze, stimola e permette le diverse forme di comunicazione.

In questo spazio ci sono due poltrone elettriche in ecopelle per massaggi, due materassini per fitness, due diffusori di aromi, una sfera a specchi più spot cromatico, tubo con acqua più specchio illuminazione per colorare la stanza e tre specchi acrilici. E’ un ambiente in cui gli ospiti possono essere stimolati attraverso le luci, i coloroi, i suoni, i sapori e la manipolazione. Questa sala darà sensazioni di sicurezza e di stimolo in un ambiente più accogliente e rassicurante. E’ un luogo rilassante che produce gioia, benessere e gioco.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

