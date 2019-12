Sammezzano, Ehm (M5S): "Va preservato, Franceschini lo visiti"

"Questa mattina ho incontrato il Sindaco di Reggello, Cristiano Benucci, per aggiornarmi sulle questioni del territorio, ma soprattutto per fare un punto sullo stato del Castello di Sammezzano, anche a seguito degli incontri che ho avuto nelle scorse settimane con altri attori della vicenda, a cominciare da Gianni Ulivi, il liquidatore". Così la deputata 5 Stelle Yana Ehm.

"Mi occupo del Castello dall’inizio della mia attività parlamentare, e mi sto attivando per avere un nuovo incontro con il Segretario particolare del Mibac, per spiegargli alcune novità e fare ogni passo possibile per preservare questo gioiello - spiega la pentastellata - . Lo stesso Ministro Franceschini in passato, aveva mostrato interesse nel Castello: questo potrebbe essere un buon momento per venire qui a visitarlo. Mi preoccuperò personalmente di proporglielo".

"Il Castello infatti attualmente non è più all'asta, la procedura di fallimento, dichiarata nel 2017, è stata chiusa “in bonis”, con rientro del vecchio proprietario ovvero la Sammezzano Castle Srl - prosegue Ehm -. Verranno probabilmente avviate nuove procedure di interessi di vendita, nel frattempo il Sindaco mi ha confermato che in una recente visita si è appurato che le condizioni del castello siano ancora buone, soprattutto dopo le forti piogge degli scorsi mesi. Ad inizio anno erano stati fatti lavori di manutenzione ordinaria e fortunatamente il castello, e specialmente il primo piano, continua ad essere in condizioni sorprendenti. E pensare che è in stato di non attività da decenni".

Fonte: Ufficio stampa

