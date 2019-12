In via di Faltognano, a Vinci, una 82enne è stata soccorsa per essere caduta in strada. La donna è scivolata battendo col viso sull'asfalto intorno alle 9.50 di questa mattina.

Sul posto, per soccorrere l'anziana, sono intervenuti i soccorritori in ambulanza della Pubblica Assistenza di Lamporecchio e la hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

