Scuole, Lega Firenze: "Abbiamo infrastrutture da rifare e il Ministro pensa ai crocifissi"

Dopo l’articolo uscito su "Il Tirreno" e le numerose segnalazioni ricevute la Lega Giovani Firenze chiede al Ministro dell’Istruzione di intervenire sulle infrastrutture scolastiche.

Manfredi Ruggiero, Capogruppo Lega al Quartiere 2 di Firenze dichiara: “Abbiamo infrastrutture da rifare ex novo a Firenze e il Ministro Fioramonti pensa a merendine e crocifissi. I ragazzi chiedono strutture adeguate e moderne, a Gennaio la Regione metterà a disposizione 95 milioni, ma per intervenire seriamente servirebbe una cifra almeno 10 volte più grande, per questo sono preoccupato”.

Dello stesso avviso il Capogruppo Lega ad Empoli e Coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze Andrea Picchielli: "È inutile che mettano i soldi per l’analisi diagnostica dei solai se poi non vengono stanziati i soldi per metterli in sicurezza. Il piano nazionale sull’edilizia scolastica non è sufficiente ed anche la Regione dovrebbe fare di più in tal senso. Il Ministro Fioramonti aveva dichiarato di aver chiesto 3 miliardi di euro per la scuola e che se questi fondi non fossero arrivati si sarebbe dimesso: per adesso nonostante il mancato stanziamento della cifra il Ministro è ancora al suo posto. L'università e la ricerca sono praticamente assenti dalla manovra 2019. Questo denota quanto il governo giallorosso e anche il governo regionale a guida Rossi siano bravi a fare proclami sull'istruzione, ma dopo non fanno seguire i fatti alle parole" conclude Picchielli.

