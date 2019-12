Serristori, il Calcit dona ecografo. Saccardi: "Regalo prezioso, grazie"

"Grazie al Calcit del Valdarno Fiorentino, che ha regalato questo prezioso ecografo al Dipartimento di medicina interna del Serristori". L'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, impossibilitata a partecipare stamani alla festa che si tiene al Serristori, per la donazione di un nuovo ecografo pediatrico per il Day service pediatrico dell'ospedale, vuol comunque far giungere il suo grazie al Calcit.

"Ma l'ecografo non è l'unica cosa per la quale possiamo e dobbiamo ringraziare l'associazione e i suoi volontari - aggiunge l'assessore - La storia che lega il Calcit del Valdarno Fiorentino e l’ospedale Serristori è una storia che dura da quindici anni, è una storia di solidarietà e spirito di comunità, di sostegno ai pazienti e ai loro familiari. Un sostegno che si è concretizzato finanziando la retribuzione di personale medico che opera nel Day hospital oncologico e l’acquisto di apparecchiature specifiche per migliorare la qualità delle cure".

"Non mi stancherò mai di ripeterlo e di ammetterlo - dice ancora Stefania Saccardi - Il nostro servizio sanitario non sarebbe lo stesso senza l’incessante lavoro del volontariato, senza la sua fondamentale collaborazione e integrazione con le istituzioni".

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

