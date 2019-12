Tratta degli immigrati da Sri Lanka e Romania, persone nascoste nei camion: 9 arresti

Associazione a delinquere per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con questa motivazione sono state arrestate nove persone, facenti parte di un gruppo radicato tra Romania e Italia, nelle province di Lucca e Milano.

L’associazione a delinquere era in particolare dedita al traffico di clandestini originari dei paesi asiatici (Sri Lanka e Bangladesh) sulla rotta Romania-Ungheria-Italia. Il vertice di questa operazione viveva a Lucca. Dei nove arrestati, sei sono di origini cingalesi mentre tre di origini romene.

Il modus operandi è stato spiegato dalla polizia. I clandestini facevano ingresso in Romania con un visto per turismo, arrivavano in Italia a bordo di camion telonati e nascosti tra la merce trasportata regolarmente. L'approdo in Italia avveniva a Trento e Gorizia. Chi non riusciva a pagare tutto il viaggio era trattenuto in un casolare in Brianza e riconsegnato ai parenti quando arrivava il pagamento nei conti dell'associazione presso banche dello Sri Lanka. I costi del 'servizio' erano vari: 3.500 euro per chi arrivava dalla Romania in Italia, 6/7.000 euro per chi giungeva dallo Sri Lanka attraverso la Romania.

Tutte le notizie di Lucca