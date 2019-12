Turismo, area del Carmignano al completo per le Feste di Natale

Si conferma la zona del Carmignano l’area turistica più rilevante della provincia di Prato, dove la maggior parte delle strutture sono già al completo, in particolare per i giorni di Capodanno. Ancora una volta infatti, si conferma questo il periodo delle festività più attrattivo per spostarsi, a differenza del Natale che per tradizione si trascorre in famiglia.

Meno movimentata nel periodo delle feste natalizie la situazione a Prato città che si conferma durante tutto l’anno meta prevalente per soggiorni business.

Sono questi i risultati dell’indagine condotta da Confcommercio presso le proprie strutture ricettive per capire l’andamento delle presenze turistiche a Prato e provincia nel periodo natalizio e di Capodanno.

Per quanto riguarda il tempo medio di permanenza, nell’area del Carmignano si registra un andamento stabile rispetto al 2018 con soggiorni di 2-3 notti. I visitatori arrivano con l’idea di trascorrere qualche giorno fuori in occasione del Capodanno e abbinano a questo la visita di Firenze.

In merito alla tipologia di turisti, a scegliere il nostro territorio in modo trasversale sono in prevalenza famiglie, coppie e piccoli gruppi di amici che prenotano in autonomia.

Omogenea e con qualche eccezione la provenienza dei visitatori: a primeggiare sono i turisti italiani provenienti dal Nord Italia e dalla Toscana.

Infine, per quanto riguarda le modalità di prenotazione, su tutta la provincia si registra una netta dominanza delle prenotazioni effettuate tramite i portali online rispetto a quelle dirette.

“Mentre si riconferma la capacità attrattiva dell’area del Carmignano come destinazione adatta a una tipologia di turista amante della campagna e della gastronomia – afferma Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato – risulta evidente la necessità di lavorare per valorizzare maggiormente il capoluogo con l’organizzazione, anche in occasione del Capodanno, di eventi e di una proposta turistica integrata.

Rendere la città di Prato una destinazione turistica: è questo il campo in cui si vuole impegnare l’Associazione a fianco all’Assessorato al turismo nei prossimi mesi”.

Fonte: Confcommercio Pistoia e Prato - Ufficio Stampa

