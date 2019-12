Un camper Laika per l'associazione La Racchetta

Un regalo di Natale che rende omaggio al valore del volontariato e a chi si spende per la vita degli altri. L’azienda Laika, da 55 anni leader nella produzione di camper e veicoli ricreazionali di fascia alta, donerà in comodato d’uso all’associazione regionale la Racchetta un camper che si caratterizza per le sue prestazioni innovative e sostenibili. La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina presso la sede sancascianese dello stabilimento alla presenza del Presidente e Amministratore Delegato Laika dell’area Tecnica e Produttiva, André Miethe e dell’Amministratore Delegato dell’area Commerciale, Ute Hofmann, del presidente regionale dell’Associazione La Racchetta Leonardo Tomassoli, del sindaco di San Casciano Roberto Ciappi e dei sindaci dell’Unione comunale del Chianti fiorentino Paolo Sottani e David Baroncelli.

Si tratta del veicolo Laika Kosmo 509, un profilato dotato di tutti i comfort grazie ai due letti gemelli, ad uno spazioso living e alla coibentazione in XPS di serie che lo rende adatto ad ogni clima. L’operazione, nata dalla proposta del Comune di San Casciano in Val di Pesa e realizzata grazie alla proficua collaborazione tra Regione e Laika, si pone l’obiettivo di supportare l’attività dell’associazione, impegnata nelle emergenze, a tutela dell’incolumità pubblica, a incrementarne la resilienza e la capacità di far fronte alle situazioni di criticità. La matrice territoriale di Laika, il dialogo costante con le istituzioni, con le associazioni Sindacali esterne e interne all’azienda e il contatto diretto con il mondo associativo sono i presupposti che qualificano il mondo Laika. L’azienda ha incentrato il suo potenziale produttivo sulla volontà di offrire risposte ai bisogni economici e sociali della regione in cui ha sede e opera e “di offrire costantemente un prodotto di qualità, che risponda alle esigenze del mercato sia italiano che estero” afferma il Presidente e Amministratore Delegato area Tecnica/Produttiva, André Miethe. “La nostra decisione - continua l’Amministratore Delegato dell’area Commerciale, Ute Hofmann - di sostenere l’Associazione la Racchetta si inserisce in un percorso di Laika di sostenibilità ambientale in un territorio storicamente vocato alle politiche sociali e alla prestazione volontaria”. La concessione in comodato d’uso del veicolo ha la durata di un anno.

“Siamo felici che l’azienda abbia messo a disposizione dei volontari della Racchetta una delle loro produzioni più innovative - sottolinea il sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi – l’associazione che ha radici profonde in Toscana è costituita da abili conoscitori dei contesti di emergenza, attivi in presenza di calamità naturali e di supporto all’organizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici, in tema di viabilità. Sono volontari nel senso più profondo di questa parola e utilizzeranno il camper per le attività di protezione civile, sempre al fianco delle istituzioni. Una scelta importante che guarda all’interesse e alla sicurezza della comunità per la quale ringrazio l’azienda Laika. Colgo l’occasione inoltre per evidenziare il ruolo fondamentale dell’associazione La Racchetta, risorsa preziosa per il territorio toscano che ci permette di far fronte uniti alle diverse situazioni di difficoltà che si presentano”.

Ai ringraziamenti del primo cittadino si uniscono quelli del presidente regionale Leonardo Tomassoli. “Il veicolo Laika - aggiunge - rafforzerà il nostro parco macchine, costituito da circa 150 fra fuoristrada e camion 4x4, e giocherà un ruolo fondamentale. Sarà impiegato come punto di comando e riferimento logistico durante le emergenze tra cui i fenomeni sismici. Lo impiegheremo già nei prossimi giorni per il terremoto del Mugello se fosse necessario, che tutt'ora ci vede impegnati, e altre situazioni ed eventi calamitosi come alluvioni, incendi boschivi che richiedono un mezzo per la pianificazione delle strategie necessarie all'estinzione. Un grazie di cuore a Laika e al Comune di San Casciano che si è adoperato per la realizzazione di questa operazione. Grazie a chi crede nel nostro volontariato, un volontariato da sempre fatto con il cuore. Un ringraziamento va in particolar modo a tutti i soci che in maniera costante dedicano del tempo alla nostra associazione sacrificando il proprio tempo libero. La consegna del veicolo è anche il riconoscimento di un risultato raggiunto e di un grande lavoro svolto da tutti i volontari nelle tante emergenze del nostro territorio.

Hanno partecipato alcuni rappresentanti e volontari della Racchetta delle sezioni di San Casciano, Ferrone, Sesto Fiorentino, Marciola, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Lastra a Signa, Chiusdino. Sovicille, Panzano, Cascina.

Origini e obiettivi dell’associazione La Racchetta

L’associazione deve la sua nascita ad un evento che si verificò nel 1972 quando a causa di un grave incendio le colline di Scandicci subirono danni ad abitazioni e imprese e furono evacuazioni numerose famiglie che persero beni e lavoro. Fu allora che un gruppo di giovani del territorio decise di fare qualcosa di concreto per evitare il ripetersi di simili disastri e fondò l’associazione. Fra i principi cardine degli scopi associativi ci sono la salvaguardia ambientale e dei beni comuni, la pubblica utilità, la solidarietà e la coesione sociale. Questi valori si diffusero rapidamente anche nei comuni limitrofi fra cui anche San Casciano, dove furono fondate nuove sezioni e altri giovani misero a disposizione dell’interesse comune, voglia di mettersi in gioco e proprio tempo libero. Dalle semplici segnalazioni di fumi sospetti alle autorità competenti, si passò all’intervento diretto sulle fiamme con le spallabili per il ramato o piccole botti con pompe a scoppio montate su vecchie campagnole militari. Nel 1976 e nel 1980 le prime grandi missioni di solidarietà con i terremoti del Friuli e dell’Irpinia. Oltre che alle opere di sgombero, i volontari parteciparono portando generi di prima necessità e parole di conforto a chi aveva perso tutto. “I valori sono stati tramandati di generazione in generazione – fanno notare i volontari - non possiamo fare a meno di ringraziare quel gruppo di fondatori che oggi non c’è più e ha lasciato un segno indelebile”.

Servizi e attività nelle emergenze, frutto di una passione volontaria

Le 31 sezioni presenti in quasi tutte le province regionali, con 2000 volontari all’attivo, prestano la loro opera a favore delle comunità locali e anche di chi giunge da altre parti del mondo, in fuga da guerre e persecuzioni. Numerosi i progetti e protocolli attivi, tesi a costruire e rafforzare percorsi di integrazione e inclusione sociale. La Racchetta con le sue sedi, spesso dislocate in centri urbani o piccole frazioni, svolge un’importante funzione aggregativa, essendo aperta a tutti. I volontari si rendono utili nella risoluzione di vari livelli di emergenza, di piccola, media e grande entità, e partecipano annualmente a corsi di specializzazione e aggiornamenti allo scopo di acquisire strumenti e competenze necessari a gestire le situazioni di criticità. “Il nostro compenso - dicono i volontari - è il grazie che riceviamo o la nostra personale soddisfazione nel renderci utili”. Attraverso il supporto degli enti pubblici l’associazione può mantenere mezzi e attrezzature e pagare i costi di gestione che si presentano nelle situazioni di emergenza.

LAIKA, IN VIAGGIO CON VOI DAL 1964

Sono passati 55 anni da quando, nel 1964, Giovanbattista Moscardini fonda LAIKA, chiamandola come la prima cagnetta lanciata nello spazio. Affascinato dalle avventure spaziali e dai nuovi orizzonti che andavano aprendosi, Moscardini pose le basi di quella che oggi è un’azienda all’avanguardia, che si distingue per la sua produzione di design e con un’eccellente tecnica costruttiva. Appartenente all’Erwin Hymer Group, Laika Caravans realizza veicoli progettati con ottime tecniche costruttive, fatti per durare nel tempo e idonei ad ogni situazione climatica. La soddisfazione del cliente è il principale obiettivo di Laika, che grazie al suo team, con una lunghissima competenza ed esperienza, realizza veicoli curati in ogni minimo dettaglio. www.laika.it

