Entra nel profilo social della ex compagna e scrive offese, denunciato

Accedeva ai profili social della sua ex ragazza, modificando i dati con delle frasi offensive. I carabinieri di Sansepolcro hanno denunciato l'uomo dopo aver ricostruito i fatti in seguito alla denuncia e ai sospetti della giovane. La prova chiave è stata risalire all'indirizzo ip del computer che effettuava tali accessi, riscontrando che appartenesse all'uomo. Gli accessi e le presenze online del ragazzo inoltre coincidevano con i momenti in cui venivano alterati i dati. La denuncia è scattata per accesso abusivo ai sistemi informatici. "I social network - specificano i carabinieri in una nota - rappresentano l’ultima evoluzione della comunicazione e non si sottraggono all’applicazione delle tradizionali norme del diritto, chiunque entri nel profilo utente di altri soggetti, procurandosi la password in modo illecito o forzando il sistema commette un grave reato".

