Armato di pistola e col volto travisato rapina il Penny Market di Sovigliana

Colpo al Penny Market di Sovigliana nel comune di Vinci. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19, un uomo col volto travisato e in mano una pistola avrebbe chiesto di consegnargli tutti i soldi del registratore di cassa. Allàinterno del supermercato erano presenti alcuni clienti. Non è chiaro se la pistola fosse vera o solo un giocattolo, ma la paura è stata tanta. Il bottino è stato di qualche centinaia di euro. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. IL rapinatore, però, è riuscito a fuggire. Sono in corso le indagini per rintracciare l'uomo e si stanno visionando le immagini della videosorveglianza. La notizia è stata data dal quotidiano La Nazione.

