In auto con hashish e cocaina: denunciata 48enne

Nella serata di ieri i carabinieri di Empoli hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una donna residente nel comune di San Casciano Val di Pesa, C.B. le iniziali, di 48 anni

La donna è stata fermata per un controllo stradale dai militari di Montelupo Fiorentino sulla via della Pesa, i quali hanno subito notato una certa agitazione della donna che, dall’immediato controllo, era risultata gravata da precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari hanno deciso pertanto di approfondire l'accertamento che ha consentito di rinvenire e sequestrare due involucri che contenevano complessivamente 35 grammi di hashish e altri due involucri contenenti complessivamente 1,5 grammi di cocaina. La sostanza sarebbe stata verosimilmente destinata alla vendita.

