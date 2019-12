Basket Castelfiorentino continua a vincere: battuto il Basket Team a Pistoia

A tre giorni di distanza dalla vittoria su Pomarance, il Basket Castelfiorentino decide di ribadirci: 38-41 il finale a Pistoia sul parquet del Basket Team 87, blitz che permette di brindare con il sorriso alle festività natalizie.

Una vittoria importantissima giunta fuori casa e nello scontro diretto quando mancano due giornate al giro di boa, che permette alle ragazze di Volterrani di restare in scia con il quartetto di testa. Una vittoria frutto soprattutto di un ottimo atteggiamento, con le gialloblu brave a mantenere nervi saldi e lucidità nei momenti topici ed imporsi d’autorità nella volata.

Come da pronostico gara combattuta e condotta sul punto a punto, con una prima parte in controllo alle locali seguita poi dalla rimonta castellana. Perfetto equilibrio nella prima frazione (8-9 al 10′), con Pistoia che mantiene il comando nel secondo quarto andando al riposo sul +3 (18-15). Nella ripresa l’intensità castellana diviene l’arma in più che concretizza la rimonta gialloblu sul finale di frazione, per poi passare a condurre al 30′ (32-33). Un ultimo quarto al cardiopalma si decide in volata: quando gli episodi contano e la palla pesa Fanelli e compagne non si lasciano sorprendere. E la festa è tutta gialloblu.

BASKET TEAM 87 – BASKET CASTELFIORENTINO 38-41

Parziali: 8-9, 18-15 (10-6), 32-33 (14-18), 38-41 (6-8)

Tabellino: Lucchesi 4, Ferri 4, Ferradini 13, Ulivieri E. 8, Fanelli 2, Masi 2, Cinali 6, Bongini 2, Ulivieri A. ne, Giuntini, Andries, Banchelli. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Macigni di Pistoia.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket