Nella giornata di oggi una macchina ha preso fuoco a Casale Marittimo. L'auto, alimentata a benzina e gpl, è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 13.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra, di Cecina e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni.

La strada che porta al paese di Casale è rimasta chiusa per circa mezz'ora, per consentire la messa in sicurezza della bombola a gpl.

