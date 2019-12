Consiglio di Quartiere 1 in riunione: le richieste del Comitato Oltrarno Futuro

Giovedì 19 dicembre si è svolto alle Leopoldine di Piazza Tasso, con una significativa partecipazione numerica della popolazione dell'Oltrarno, il Consiglio di Quartiere1, convocato in seduta straordinaria aperta con diritto di parola per i residenti , a seguito di una richiesta con firma di circa 150 residenti e centrato sulla questione dello scavo di un parcheggio interrato in Piazza del Cestello (ipotizzato dall'Amministrazione comunale).

La discussione si è svolta anche con riferimenti allargati alle questioni della gentrificazione, dell'aggressione alla ZTL ed alla ZCS della sosta selvaggia e della sosta ''abusiva'' vietata nei posti riservati ai residenti ed in generale della vivibilità/invivibiltà per i residenti dell'ambiente della città storica (Oltrarno e Centro Storico).

Nei numerosi interventi di residenti, che si sono susseguiti nel corso del Consiglio di Q.1 aperto, sono emerse inequivocabilmente tutte le tematiche relative alle ''ragioni del NO'' allo scavo di un parcheggi interrato in Piazza del Cestello (le cui caratteristiche sono state i dall'Amminstrazione comunale nel mese di agosto scorso in un articolo apparso su la Repubblica) e il disagio per i residenti di vivere in Oltrarno in una situazione di continua invasione da parte di auto, collocate impunemente in sosta selvaggia e in sosta (''abusiva'', senza autorizzazione) vietata, di inosservanza generale delle regole del ''vivere civile'' ed in un contesto caratterizzato pesantemente dai fenomeni connessi al turismo, al mangificio ed alla movida con una progressiva espulsione delle residenza.

In tale ambito, Il COMITATO OLTRARNO FUTURO,

che già aveva promosso (riscontrando significativi livelli di attenzione adesione e partecipazione tra la gente dei rioni di Santo Spirito e San Frediano) ai primi di ottobre una Assemblea dei residenti su tutte le varie problematiche - ''fatti e misfatti'' - dell'Oltrarno ed ai primi di novembre un Incontro pubblico, indirizzato specificamente contro lo scavo di un parcheggio interrato in Piazza del Cestello)

1) ha riproposto al Consiglio di Q.1 di votare una Mozione/Ordine del giorno (da indirizzare al Sindaco e alla Giunta comunale) con la richiesta di ESCLUDERE dal contenuto del Bando di concorso , annunciato come attualmente in preparazione da parte dell'Amministrazione comunale, per la ''riqualificazione'' di Piazza del Cestello:

- qualsiasi ipotesi di scavo di un parcheggio interrato in Piazza del Cestello

- e qualsiasi intervento di rimozione del filare (composto da 4 lecci con al centro un ginkobiloba), che delimita la piazza sul lato del Lungarno, presentando, inoltre, formalmente all'Amministrazione comunale, in occasione del Consiglio di Q.1 aperto, una particolareggiata proposta di una graduale (''per fasi'') pedonalizzazione di Piazza del Cestello, tale da permettere una immediata pedonalità di almeno 2/3 della piazza, con recupero dei posti soppressi per la sosta dei residenti ZTL in altre situazioni indicate nelle contigue zone di San Frediano

2) ha rinnovato all'Amministrazione comunale la ormai ''storica'' richiesta di ZTL h24, da attuare FIN DA SUBITO (come già formulato e proposto, insieme agli altri comitati dei residenti dell'Area UNESCO in un Lettera aperta inviata al Sindaco alcuni mesi fa) di ZTL NON STOP almeno (e inizialmente) per 4 giorni la settimana tutto l'anno dalle ore 7,00 alle ore 1,30 del giorno successivo e assolutamente SENZA FINESTRE, utilizzando al tempo stesso, da parte della Polizia municipale, il sistema dello ''scout speed'' per contrastare (e sanzionare) efficacemente la sosta (''abusiva'', non autorizzata) vietata (oltre che la sosta selvaggia) nei posti riservati ai residenti in ZCS.