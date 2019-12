Continua il codice giallo per vento, pioggia e temporali nel Fiorentino

Ancora allerta per vento, pioggia e temporali. È quanto comunica il nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr) per la zona che riguarda sia il nostro comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Il Cfr ha prolungato anche alla giornata di domani il codice giallo per rischio idraulico reticolo principale e minore, temporali e vento.

Al momento nessuna criticità rilevante da segnalare.