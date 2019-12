Controlli della guardia costiera: sequestrate 2 tonnellate di prodotti ittici, 50mila euro di multe

L'operazione 'Mercato globale', condotta dalla Direzione marittima di Livorno, ha portato al sequestro di 2 tonnellate di prodotti ittici e alla multa di 37 operatori, per un totale di 50mila euro di multe.

L'attività è stata disposta in tutta Italia dal Comando generale delle Capitanerie di porto della Guardia Costiera. In Toscana risultano impegnati circa 70 uomini. Al momento sarebbero 177 le ispezioni effettuate, con 37 illeciti riscontrati, tra i quali 4 di carattere penale. Oltre alle 2 tonnellate sequestrate di prodotti ittici sono state ritirate anche 4 reti a strascico non regolari.

