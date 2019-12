Due evasioni dai domiciliari a Montevarchi: scattano le denunce

Nei giorni scorsi due uomini sono stati denunciati per evasione dagli arresti domiciliari a Montevarchi. I due, pregiudicati di origine albanese, sarebbero stati sottoposti uno agli arresti domiciliari e l'altro in detenzione domiciliare. Nel corso di diverse occasioni non avrebbero risposto ai controlli dei carabinieri di Montevarchi e Levane, che li hanno denunciati all'Autorità giudiziaria.

Entrambi i soggetti erano agli arresti e detenzione domiciliare per spaccio di sostanze stupefacenti nel Valdarno aretino. Oltre alla denuncia potrebbe aggravarsi la misura cautelare.

Tutte le notizie di San Giovanni Valdarno