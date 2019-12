Furto di Rolex a Prato, arrestato il rapinatore a Bari

Un ragazzo è stato arrestato a Bari per il furto di orologi Rolex e altri oggetti preziosi, una refurtiva di oltre 100mila euro, ai danni di una gioielleria in piazza Mercatale a Prato. L'operazione è stata condotta dalla polizia di Prato in collaborazione con la questura di Bari. Il soggetto, un 21enne di origine romena, è stato fermato in esecuzione della misura di custodia cautelare.

Dalle prime ricostruzioni il ragazzo sarebbe arrivato a Prato con l'aiuto di alcuni connazionali. Il bottino del furto, commesso il 15 novembre scorso, sarebbe stato rivenduto per poi fare immediatamente ritorno a Bari. La merce rubata ancora non è stata recuperata.

Nella rapina fu rotto il vetro blindato della finestra del primo piano della gioielleria.

