A tavola con Giorgia Meloni al Mandela, Fdi Empolese-Valdelsa: "Quasi 100 persone dai nostri Comuni"

Grande risultato per Fratelli d’Italia Toscana che giovedì scorso è riuscita a mettere a tavola con Giorgia Meloni al Mandela Forum di Firenze, oltre 2500 persone per la cena degli auguri natalizi che ha anche rappresentato l’apertura ufficiale della sfida alla sinistra alle prossime elezioni regionali a primavera 2020.

Nutrita la presenza di eletti, dirigenti, iscritti e simpatizzanti dai comuni dell’Empolese-Valdelsa: “Quasi un centinaio di persone dai nostri comuni - spiegano Federico Pavese e Andrea Poggianti - soprattutto da Empoli, Montelupo, Fucecchio, Capraia e Limite. Ma anche gradite presenze di cittadini da Castelfiorentino, Certaldo, Montespertoli. Il segnale che Fratelli d’Italia si sta radicando sul territorio più rosso d’Italia, inesorabilmente, giorno dopo giorno.”

Intanto per l’inizio del 2020 ci saranno grandi novità per Empoli e l’Empolese-Valdelsa. Un evento ancora top secret che consentirà a Fratelli d’Italia di radicarsi ancor di più sul territorio. A breve l’annuncio.

Fonte: Fdi Empolese-Valdelsa

Tutte le notizie di Empoli