Lite tra clienti e buttafuori, il Consiglio di Stato avvia la sospensione del locale

Per il locale fiorentino dove due buttafuori il 16 e il 17 marzo scorso furono coinvolti in una lite con altri due uomini, il consiglio di stato ha annullato la sentenza del Tar della Toscana. Quest'ultima dichiarava illegittimo il provvedimento di sospensione della licenza per i gestori del locale. Lo scorso aprile il Tar aveva annullato il provvedimento di sospensione. Il 7 novembre invece il ministero dell'Interno ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, ed è stato accolto.

Il locale in via dei Servi a Firenze fu chiuso per 7 giorni dopo la rissa tra gli addetti alla sicurezza e due uomini, colpiti con uno sfollagente metallico estensibile. I due buttafuori furono denunciati per lesioni personali aggravate.

