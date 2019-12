Merenda 'mediterranea' nelle scuole, la proposta di FdI-Centrodestra per Empoli

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli nelle persone di Andrea Poggianti e Federico Pavese, rispettivamente Capogruppo e Consigliere comunale, hanno avanzato una proposta per l'inserimento di un regime alimentare "mediterraneo" durante la merenda nelle scuole di Empoli che sarà discussa nel consiglio comunale del 27 dicembre 2019, dopo il suo deposito da oltre un mese.

La proposta è stata elaborata insieme ad Alessandra Gatto, militante empolese e membro del Dipartimento regionale Ambiente di Fratelli d'Italia, la quale afferma:

"L'Italia è tra le nazioni europee con il maggior tasso di obesità e sovrappeso infantile. Le informazioni circa la situazione del sovrappeso e dell'obesità sul territorio italiano e toscano (undicesima regione per tasso di sovrappeso infantile) impongono un'attenta riflessione su questi dati e suggeriscono 1) maggior attenzione da parte delle famiglie, 2) proporre comportamenti utili a educare i ragazzi fino da l'età scolare, ad esempio gli spuntini durante la mattina potrebbero avvicinare i giovani ad alimenti classici della dieta mediterranea quali : il pane, l'olio d'oliva, il pomodoro. Se consideriamo la provincia di Firenze come un'area privilegiata per la produzione di un ottimo olio extravergine di oliva, potrebbe essere un' occasione per proporlo ai bambini durante la merenda nelle Scuole Elementari e non solo. La classica merenda con pane e olio, oppure pane e pomodoro in alternativa a prodotti industriali preconfezionati oppure in alternativa a panini gustosi, ma certamente più grassi."

"Tutto questo, poi, sarebbe nel rispetto della Dieta Mediterranea che nel 2007 è stata riconosciuta da l'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. In alcuni comuni, come a Stella del Cilento in Puglia o a Empoli in via sperimentale da quest'anno solo nella scuola di Avane (dopo tre settimane dalla presentazione della nostra proposta), si è provveduto ad incentivare la sostituzione delle classiche merendine industriali a questa sana e corretta alimentazione che raggiungerebbe anche l'obiettivo di valorizzare i prodotti toscani a chilometro zero, così promuovendo scelte ecosostenibili e consapevoli. I prodotti di grande qualità, ma di un costo relativamente basso, potrebbero essere reperiti dalle aziende agricole del territorio empolese e forniti dalle mense scolastiche organizzate capillarmente su ogni ordine e grado.

Proprio per questo - concludono i Consigliere Poggianti e Pavese - chiediamo con la nostra mozione che il Sindaco e la Giunta Comunale di Empoli si attivino, con le dovute coperture economiche, affinché in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Empoli sia effettuato un progetto volto a fornire a tutti gli studenti una merenda alternativa a metà mattina a base di pane e olio extravergine di oliva toscano o pane e pomodoro locale, così da disincentivare l'assunzione di merendine industriali e promuovere la dieta mediterranea ed i prodotti del territorio."

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli

Tutte le notizie di Empoli