Muore improvvisamente a 43 anni Miro Bressan, lutto a Pisa

La madre lo ha trovato senza vita nel bagno di casa, alle Piagge a Pisa. Miro Bressan, 43 anni da poco, originario di Milano, sarebbe morto per un arresto cardio-circolatorio. Inutile l'intervento dei soccorsi chiamati immediatamente dalla madre, all'arrivo dei soccorsi il 43ene era già morto. Sul posto sono arrivati anche la polizia e il magistrato di turno che ha disposto il trasferimento del corpo a medicina legale in attesa di capire se sarà necessaria l'autopsia. Bressan praticava kick box e non avrebbe avuto problemi fisici, tanto che solo una settimana fa ha combattuto. Frequentava la Palestra Popolare La Fontina, ed era attivo anche nel mondo del volontariato con la Pubblica Assistenza di Pisa. Tra le sue passioi quella per i murales.

