Nuoto Valdinievole, 5 atleti distinti al lifesaving di Milano

Ottime prestazioni per cinque atleti del Salvamento dell'Asd Nuoto Valdinievole ai campionati italiani assoluti lifesaving svolti a Milano. L'allenatore Carlo Bernava è soddisfatto sia per l'approccio ad una kermesse così importante che per la conquista di diverse qualificazioni ai campionati italiani giovanili (febbraio 2020) ed ai campionati italiani assoluti (maggio 2020) che si disputeranno a Riccione. Hanno strappato il pass per entrambe le manifestazioni Michelle Petruzzelli (2002) di Pieve a Nievole, nei 100 metri torpedo dove sfiora (per un decimo) il record personale, l'altra pievarina Gaia Parlanti (2001) nei 100 metri trasporto con pinne, Fabrizio Monti (1994) di Altopascio nei 200 metri nuoto ostacoli (ad un secondo dal suo primato) ed Irene Martino (2002) di Chiesina Uzzanese nei 200 super lifesaver e nei 100 metri torpedo dove eguaglia il record societario. Ai campionati italiani giovanili parteciperanno Vanessa Rastelli (2003) di Monsummano Terme nei 100 metri trasporto con pinne, giunta a pochi decimi al suo miglior tempo, Irene Martino e Gaia Parlanti rispettivamente nei 100 trasporto con pinne e 50 metri trasporto.

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole - Ufficio stampa

