Ponte di Fibbiana, Cipe conferma i finanziamenti da 8 milioni di euro

Un importante passo avanti verso la realizzazione del ponte tra la frazione di Fibbiana a Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite. Sono stati infatti sbloccati ieri dal Cipe gli 8 milioni di finanziamento previsti nell’ambito dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Si tratta di risorse nazionali aggiuntive utilizzate dal governo per lo sviluppo dei territori la cui ripartizione è appunto nelle mani del Comitato interministeriale di programmazione economica. Il finanziamento di 8 milioni per il ponte era rimasto nel cassetto del CIPE dal 2016 (Delibera n. 57 del 2016), di pochi giorni fa invece lo sblocco definitivo, il che significa che quei soldi sono disponibili per realizzare il progetto.

Soldi che andranno a coprire circa un terzo del costo complessivo: il ponte, infatti, dovrebbe costare circa 25 milioni di euro (18 milioni il ponte oltre a restanti 7 per espropri e opere accessorie). La parte restante sarà messa dal Ministero dei Trasporti (10 milioni), la Regione (3,5 milioni), Città metropolitana (1 milione) e i comuni di Montelupo, Capraia e Limite, Vinci ed Empoli con 2,4 milioni. I fondi del Cipe andrebbero quindi a completare un quadro ben definito ormai pronto a passare alla fase esecutiva.

Ed il progetto del ponte in realtà era già partito: nei mesi scorsi sono stati avviati gli espropri necessari alla realizzazione, mentre l’Amministrazione comunale aveva fissato entro il 2019 il termine per l’assegnazione del bando. Quel termine probabilmente slitterà al 2020, poi i lavori dureranno almeno due anni come fissato da cronoprogramma. Lo stesso sindaco Paolo Masetti dopotutto si era dimostrato prudente sui tempi spiegando che il 2024 potrebbe essere l’anno buono per l’inaugurazione.

Chiudendo il cerchio il progetto c’è, il piano esecutivo dei lavori anche, e a quanto pare ci sarebbero pure i finanziamenti necessari: a questo punto si attende solo la posa della prima pietra.

Giovanni Mennillo

