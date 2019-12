Premio all'azienda del vino 'Piaggia', Puggelli: "Porta nel mondo il paese associato all'eccellenza"

Oggi il sindaco Francesco Puggelli e il vicesindaco Giacomo Mari, accompagnati da un gruppo di consiglieri, hanno premiato l’azienda agricola Piaggia con un “attestato di civica benemerenza” per aver creato nel corso degli anni di attività sempre più valore al territorio, rafforzando il legame antico fra il nostro luogo ed il vino ed elevando il nome di Poggio a Caiano ai più alti vertici della cultura enologica mondiale.

Quest’anno il vino Carmignano “Piaggia” ha ricevuto il riconoscimento di 3 Bicchieri dalla guida Gambero Rosso per l’annata 2016 ed è stato definito il miglior vino d’Italia. Non si tratta però del primo attestato di qualità ricevuto dall’azienda. La cantina di Silvia Vannucci, fondata dal padre Mauro nel 1990, in pochi anni ha avuto importanti riscontri dalla critica enologica, ricevendo premi e riconoscimenti non solo per il suo primo vino, il Piaggia, ma anche per le altre tre produzioni: il Poggio dei Colli, il Sasso e il Pietranera. Sebbene diverse tra loro, le quattro etichette dell’azienda poggese si sono fatte riconoscere negli anni in Italia e all’estero, con richieste sempre maggiori da Svizzera, Germania e Norvegia, ma anche dai mercati d’oltre oceano come Canada e Stati Uniti e da quelli orientali, in particolare Giappone, Taiwan, Thailandia e Corea del Sud.

“Produciamo trentamila bottiglie di Piaggia all’anno – spiega la titolare – ma per soddisfare le richieste dovremmo averne almeno il triplo”. L’azienda Piaggia ha però sempre puntato sulla qualità più che sulla quantità, fin dal primo terreno acquistato da Mauro Vannucci, che nel tempo ha chiesto il consiglio dei migliori enologi e agronomi per la scelta dei terreni da acquistare e per le tecniche di vinificazione.

“Piaggia è sinonimo di continua ricerca della qualità – afferma il sindaco Francesco Puggelli – e porta a giro nel mondo il nome di Poggio associato all’eccellenza. Per questo siamo orgogliosi di assegnare all’azienda della famiglia Vannucci l’attestato di benemerenza. Attestati mai assegnati negli ultimi anni, proprio perché rivolti solo a chi si contraddistingue rendendo orgogliosa la città”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Poggio a Caiano