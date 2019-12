Regionali 2020, il centrosinistra verso il Si a Giani

I partiti e i movimenti civici, riformisti, ecologisti, liberaldemocratici e progressisti del centrosinistra toscano riuniti oggi a Firenze condividono la cornice valoriale e programmatica definita insieme in questi mesi; esprimono un giudizio positivo sulla candidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione per attuare le idee già condivise e lo invitano ad incontrare subito la coalizione per iniziare insieme un lavoro sul territorio a stretto contatto con la società toscana nelle sue molteplici articolazioni; impegnano il candidato ad aprire un confronto con la coalizione per sviluppare i temi politici emersi nella discussione.

La volontà condivisa di tutte le forze che aderiscono a questo documento è quella di continuare, insieme al candidato, il confronto anche con gli altri partiti e movimenti che hanno lavorato proficuamente con noi in questi mesi.

Partito Democratico

+Europa –

Europa Verde Toscana -

Italia viva -

PSI -

Comunità civica Toscana -

Demos -

Futura -

Italia dei valori -

Italia in comune -

Movimento azione Laburista -

Movimento laici e Liberali -

PRI -

Toscana al centro -

Toscana in Azione

