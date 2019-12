Riaperto a senso unico alternato il ponte degli Alberghi, Giurlani: "In tempi brevi completamente agibile"

Alla fine, quando nella tarda serata di venerdì, è arrivata la riapertura a senso unico alternato del ponte degli Alberghi, il sindaco di Pescia Oreste Giurlani , che ha seguito passo dopo passo la vicenda, ha tirato un sospiro di sollievo.

“Accogliamo questa apertura parziale con soddisfazione – dice il primo cittadino pesciatino – ma ci aspettiamo in tempi brevi che il ponte torni completamente agibile. Per le attività e i residenti una boccata di ossigeno, per una nuova fase di un’area che ha vissuto mesi da incubo. Insieme al sindaco di Uzzano Riccardo Franchi abbiamo messo pressione alla provincia che ha avuto qualche problema a mantenere gli impegni presi. Come al solito c’è qualcuno che cerca di appropriarsi dei meriti, ma solo il gran lavoro dei due comuni e delle persone coinvolte ha permesso questa riapertura, che porterà indubbiamente benefici anche alla circolazione della città in questo periodo di feste”.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio stampa

