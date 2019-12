Sicurezza alla scuola Buonarroti di Ponte a Egola, le opposizioni: "Applicata nostra soluzione"

Di seguito il comunicato congiunto da parte dei gruppi consiliari di Lega, Cambiamenti e Forza Italia di San Miniato in risposta alle dichiarazioni rilasciate ieri dal sindaco Simone Giglioli sulla soluzione del problema sicurezza della scuola secondaria Buonarroti di Ponte a Egola.

L'annosa vicenda relativa alla sicurezza della scuola secondaria di primo grado di Ponte a Egola sembra essere giunta ad un punto di svolta. L’Amministrazione Comunale ha, infatti, comunicato di avere apportato una variazione catastale dello spazio antistante la scuola che da pertinenza scolastica è diventato parco urbano. In questo modo gli studenti non saranno più costretti a stare assiepati sul marciapiede in attesa del suono della campanella potendo accedere dal cancello di entrata. E’ bene ricordare, però, che a questa soluzione si è giunti dopo che i gruppi di Lega, Cambiamenti e Forza Italia avevano presentato una specifica interpellanza al sindaco, nel corso del Consiglio Comunale del 10 Ottobre 2019, chiedendo di sapere quanto l’Amministrazione stesse facendo per risolvere il problema e cosa intendesse fare per garantire la sicurezza e l’incolumità degli studenti.

Infatti, già nella scorsa legislatura un gruppo di genitori si era rivolta al sindaco Gabbanini per segnalare lo stesso problema che a distanza di quasi un anno non era stato risolto. Il gruppo consiliare del Partito Democratico, per correre ai ripari, si era subito affrettato a chiedere la collaborazione delle opposizioni affinché fosse individuata una soluzione condivisa. Collaborazione che è avvenuta con incontri e sopralluoghi sul posto da parte dei consiglieri di Lega, Cambiamenti e Forza Italia. Con sorpresa apprendiamo dalla stampa che venerdì 20 Dicembre si è svolto un incontro tra il sindaco Giglioli e il dirigente scolastico nel quale l’Amministrazione ha dichiarato di essere riuscita a risolvere il problema guardandosi bene, tuttavia, dal fare riferimento al contributo costruttivo delle minoranza e dell’azione di sollecitazione portata avanti dal comitato dei genitori che nelle scorse settimane aveva raccolto oltre 150 firme per la soluzione del problema.

D’altronde questo è il metodo del Partito Democratico di San Miniato che, evidentemente incapace di trovare soluzioni efficaci ai problemi della collettività, cerca l’appoggio delle opposizioni salvo poi intestarsi meriti in via esclusiva. Come Lega, Cambiamenti e Forza Italia siamo felici di avere collaborato costruttivamente a trovare un rimedio a questa problematica che da troppi anni interessa la scuola secondaria di Ponte a Egola.

Gruppo Consiliare Lega

Gruppo Consiliare Cambiamenti

Gruppo Consiliare Forza Italia

Tutte le notizie di San Miniato