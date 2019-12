Ubriaco dà in escandescenza in un circolo, poi tira una testata ad un carabiniere

Un 43enne di Castelfiorentino, D.A. le iniziali, è stato arrestato ieri notte dai carabinieri di Empoli per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, avveva perso la calma in un circolo rendendo necessarrio l'intervento dei militari che, insieme al personale del 118, hanno tentato ripetutamente di portarlo alla calma, fino a che improvvisamente l'uomo ha sferrato una testata ad un militare, colpendolo all’altezza orbitale destra. Il 43enne è stato quindi immediatamente bloccato e dichiarato in arresto. Su di lui numerosi precedenti penali per reati contro la persona, come rissa, lesioni, percosse ed altro.

