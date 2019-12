Sono terminati i lavori propedeutici all’istituzione del doppio senso in via Riguccio Galluzzi.

Per attuare questa modifica di circolazione, richiesta da numerosi residenti, sono stati eseguiti interventi di sicurezza come l’ampliamento del marciapiede in via Corridoni (in corrispondenza dell’intersezione con via Galluzzi) e la realizzazione di uno spartitraffico all’incrocio tra le due strade.