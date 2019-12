Albero cade in autostrada, 13 km di coda

Ci sono 13 km di coda nell'autostrada A1 a causa di un albero che è precipitato corsia di marcia. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Due auto sono rimaste coinvolte nell'incidente in strada ma senza conseguenze per le persone nell'abitacolo. Il fatto è accaduto tra le uscite di Chiusi, nel Senese, e Fabro, provincia di Terni. Si consiglia l'uscita Valdichiana per i toscani che vanno in direzione Perugia, mentre per le brevi percorrenze basterà uscire a Chiusi e rientrare a Fabro in autostrada.

