Arno in piena, aperto lo Scolmatore a Pontedera

Nel pomeriggio di oggi, domenica 22 dicembre, è stato aperto lo Scolmatore dell'Arno per garantire un migliore e più armonico deflusso delle acque dell'Arno prima che il fiume, in piena, entri nella città di Pisa. Alle 17, per l'esattezza, sono state abbattute quattro paratoie dell'opera di presa dello Scolmatore alla quota di 13,60 metri sul livello del mare, nei pressi di Pontedera, al fine di derivare, nel canale artificiale, circa 350 metri cubi di acqua al secondo.

L'apertura delle paratoie è stata effettuata dai tecnici del Genio civile Valdarno inferiore e Costa.

Lo Scolmatore dell'Arno è un canale diversivo del fiume Arno, lungo oltre 28 chilometri, che inizia con l'opera di presa, a valle di Pontedera, per terminare in mare, nei pressi del Calambrone, al confine fra i territori comunali di Livorno e di Pisa.

GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Toscana