Arno Volley conquista il Derby della Valdera

Per i Lupi Estintori Pontedera il 2019 si chiude con il “mal di trasferta”. Il derby, tanto atteso contro l’Arno Volley 1967, finisce con una sconfitta per 3 a 1. La partita che, come ben sappiamo ha un sapore diverso da tutte le altre, è iniziata fin da subito in maniera molto combattuta. Tranne che nel secondo set, dove la squadra di Mister Sansonetti grazie a grinta, cuore e qualità dei singoli ha battuto la formazione di casa per 17-25, negli altri parziali, non ci sono mai stati troppi punti di distacco tra le due compagini (25-22, 30-28, 25-23). La sconfitta per la squadra di Pontedera è stata frutto di errori banali nei momenti essenziali della gara. Sicuramente ci aspettavamo di più dall'opposto Niky Hendriks, sostituito dopo un primo set sottotono da Vincenzo Tamburo che fin da subito è entrato in partita, totalizzando 19 punti. Da segnalare anche una buona prestazione da parte dei giovanissimi del gruppo: Gabriele Coletti che ha totalizzato 12 punti grazie a personalità e talento, stessa cosa per Luca Grassini che ha portato alla sua squadra 9 punti. Sconfitta piena di rammarico da parte dei Lupi Estintori Pontedera, sia per aver perso il derby ma soprattutto per non aver ancora vinto nessuna partita in trasferta. Speriamo che il 2020, insieme al nuovo anno, porti un’inversione di rotta. La prossima gara verrà giocata al centro sportivo Bellaria di Pontedera, dove la squadra di casa è attualmente imbattuta. Il match verrà disputato sabato 11 gennaio alle ore 21.00 contro la Querzoli S.Volley Forlì.

Arno Volley 1967 3

Lupi Estintori Pontedera 1

Parziali 25-22; 17-25; 30-28; 25-23

Arno Volley 1967: Testagrossa 2, Pinzani, Verdecchia, Andreatta 18, Consani 2, Pitto 14, Aliberti 1, Stagnari, Da Prato 16, Benaglia 9, Riposati, Cannella ne, Guemart, Falaschi 10.

All. Nuti

Lupi Estintori Pontedera: Ferretti 2 , Lusori, Coletti 12 , Taliani, Rossi, Pantani, Grassini L. 9, Fruet ne, Lumini 11 , Hendriks 3 ,Tamburo 19 , Puccetti, Grassini R. 2, Lazzeroni 1.

All. Sansonetti – Benvenuti

Fonte: Ufficio Stampa Era Volleyball Project

