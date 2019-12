Perde l'equilibrio in bici e cade nel fiume Pescia in piena, venendo poi trascinato dalla corrente. È il grave fatto accaduto a un bimbo di 7 anni ora in prognosi riservata al Meyer di Firenze. Il fatto è accaduto a Ponte Buggianese intorno alle 12 di oggi. Il padre si sarebbe tuffato nel fiume salvando il piccolo. Sul posto sono intervenuti l'automedica, i sanitari del 118 e l'elisoccorso Pegaso.

