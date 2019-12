Brindisi e solidarietà nel fine 2019 di Certaldo

Si è svolto venerdì 20 dicembre presso la Casa delle Associazioni di viale Matteotti, nei locali dell’Auser, il consueto brindisi di auguri di fine anno organizzato dalla Giunta comunale con i consiglieri comunali, i dipendenti del Comune di Certaldo e tutte le associazioni certaldesi. L’incontro per lo scambio degli auguri è stato come sempre occasione per un bilancio di fine anno e per lanciare uno sguardo su progetti e aspettative per l’anno che verrà. Ma quest’anno è stato anche occasione per fare il bilancio di due iniziative.

La prima è stata la donazione importante di ben 4.050 euro raccolti dagli organizzatori di “Corri per il Tibe”, la manifestazione podistica che da tre anni unisce sport e solidarietà in memoria di Tiberio Bartalini. Lo scorso 29 settembre erano scese in strada a Certaldo per camminare e ricordarlo circa 450 persone e la somma raccolta è stata devoluta quest’anno per proseguire la realizzazione del “Parco Libera Tutti”. Presenti a consegnare l’assegno Elisa Bartalini - figlia di Tiberio - e la moglie di Tiberio, Chiara Montecchi col figlio, il piccolo Guido Bartalini. Dai promotori, che due anni fa contribuirono all’acquisto di un nuovo mezzo della Croce Rossa e lo scorso anno ad un mezzo per l’associazione giovani disabili, anche un invito alle realtà certaldesi a farsi avanti: “Vorremmo ogni anno aiutare una diversa realtà certaldese a crescere, abbiamo già delle idee ma ci farebbe piacere essere contattati e conoscere le realtà associative ed i loro progetti per collaborare”.

A seguire è stata la volta del progetto “AbbracciAMO il Centro Italia” con Fabio Mangani, presidente Prociv Arci, che ha raccontato a nome di tutte le associazioni promotrici gli ultimi sviluppi dei risultati della raccolta fondi per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016. A Certaldo furono raccolte ben 28.000 euro, delle quali 7.000 circa sono servite a realizzare un parco giochi per bambini nel Comune di Cossignano, mentre circa 21.000 euro sono state convogliate in un grande progetto per Arquata del Tronto. “Arquata fu uno dei comuni più colpiti - ricorda Mangani - e siccome la vita sociale si è notevolmente ridotta dopo il sisma per mancanza di spazi e strutture, abbiamo deciso, insieme a una rete di comuni del levante ligure, di finanziare un progetto ambizioso: un centro sociale polivalente. Tutti i comuni insieme hanno raccolto ben 150.000 euro, il centro è in costruzione e, quando sarà ultimato, entro il 2020, fuori ci sarà una targa a ricordare che Certaldo e i certaldesi hanno dato un contributo fondamentale. C’è voluto del tempo, ma non è facile ricostruire nelle zone terremotate e siamo sicuri che aver realizzato un progetto concreto e di alto valore sociale sia valso l’attesa”.

In conclusione e prima del brindisi, il sindaco Giacomo Cucini ha preso la parola per ringraziare i presenti e fare i propri auguri. “Il 2019 è stato per me e per l’amministrazione un anno particolare - ha detto il sindaco - essere rieletti con alte percentuali di consenso è motivo di orgoglio ma carica anche di responsabilità. Così siamo ripartiti con l’obiettivo di concludere i progetti già avviati e di mettere in programma per i prossimi cinque anni le proposte emerse durante la campagna elettorale. Il 2020 vedrà già importanti realizzazioni: l’avvio dei lavori alla Casa della Salute, la conclusione del rifacimento della Costa Vecchia, la progettazione della nuova Piazza Boccaccio. Su Piazza Boccaccio invito tutti al dialogo, non è facile ripensare il centro urbano, ma il momento di farlo è adesso e così come noi siamo in ascolto della cittadinanza, invitiamo tutti ad un confronto nel merito per trovare le soluzioni migliori. Certaldo è un territorio ricco di energie e solidale, come ci dimostra anche questa giornata. L’amministrazione non potrebbe fare quel che fa senza la collaborazione con le associazioni, con le altre istituzioni e le forze dell’ordine, senza il grande lavoro dei dipendenti comunali. A tutti loro e ai neo consiglieri comunali vanno i nostri più sentiti auguri con l’auspicio che il 2020 sia un anno nel quale, tutti insieme, si possano fare altri importanti passi avanti.”

