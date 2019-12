Chiusura amara per l'Abc nelle partite di fine anno

L'Abc Solettificio Manetti chiude il 2019 con la seconda sconfitta esterna consecutiva: a Montevarchi finisce 84-80.

Si chiude con un bel po' di amaro in bocca il 2019 dell'Abc Solettificio Manetti: la Fides Montevarchi fa valere il fattore campo e chiude 84-80 costringendo i gialloblu alla seconda sconfitta esterna consecutiva dopo quella di Agliana.

Partita sempre di rincorsa per l'Abc che ha inseguito per tutti i quaranta minuti senza mai riuscire a mettere la testa avanti, pagando due break importanti: nel primo quarto (24-13 al 10'), e all'inizio della frazione finale, quando il 9-1 locale ha costretto i gialloblu a rifare tutto da capo dopo essere tornati a -1 nel terzo periodo.

Panettone amaro, insomma, per i ragazzi di Paolo Betti, con la sosta che giunge opportuna per sistemare le cose che nelle ultime uscite non sono andate: si tornerà in campo domenica 12 gennaio al PalaBetti contro Altopascio per l'ultima giornata del girone di andata.

Quintetti

Montevarchi: Daniel, Sereni, Ndaw, Malatesta, Bonciani.

Abc: Belli, Terrosi, Zani, Pucci, Cantini.

Avvio sprint per i padroni di casa e assolutamente da dimenticare per l'Abc. La Fides cerca di incanalare subito la sfida (8-2 dopo due giri di lancette) e sponda gialloblu è Pucci a tenere in scia i suoi (10-7 a metà frazione). Malatesti e Daniel spingono l'allungo locale (17-9) che tocca la doppia cifra di vantaggio con Bonciani (24-11), finchè Scali dalla lunetta chiude la prima frazione sul 24-13.

Nel secondo periodo Terrosi e Verdiani guidano i tentativi di rimonta castellani (27-20), ma Sereni ristabilisce la doppia cifra di vantaggio (32-20). L'Abc cerca di spostare l'inerzia che invece resta tutta in mano ai locali, tanto che Montevarchi tocca anche il +15 (45-30 al 18'). Mini break finale a firma Scali-Zani che riportano lo svantaggio gialloblu sotto le dieci lunghezze al riposo lungo (45-36).

Paolo Betti scuote i suoi negli spogliatoi: al rientro Belli-Delli Carri e -6 (49-43). Sereni placa gli animi castellani ristabilendo il +10 Fides (53-43), ma uno scatenato Terrosi prende per mano la sua squadra e, con otto punti consecutivi, riapre i giochi: 53-52 al 27'. Malatesta allunga di nuovo a +4, e stavolta ci pensa Belli dall'arco: 58-57. Negli ultimi due minuti, però, il sorpasso gialloblu non arriva e al 30' Montevarchi ha ancora la testa avanti (62-59).

La reazione gialloblu della terza frazione, però, non trova adeguata continuità nell'ultimo quarto: così, in un amen, è ancora +11 Fides (71-60). La risposta castellana arriva dalla lunetta con Pucci e Zani (73-67), cui risponde il solito Sereni: 75-67 a metà frazione. L'Abc continua a rincorrere e capitan Delli Carri infila il nuovo -2 quando parte l'ultimo giro di lancette (77-75). I gialloblu tentano la carta del fallo sistematico, ma Ndaw e Daniel sono glaciali. A niente serve il 2/2 di Terrosi a 7'' dalla sirena (80-79): Bonciani dalla lunetta non perdona, e Montevarchi resta amarissima per l'Abc.

FIDES MONTEVARCHI - ABC SOLETTIFICIO MANETTI 84-80

Parziali: 24-13, 45-36 (21-23), 62-59 (17-23), 84-80 (22-21)

Fides Montevarchi: Daniel 13, Sereni T. 14, Ndaw 17, Malatesta 10, Bonciani 9, Provvidenza 9, Hasanaj ne, Caponi, Baldinotti 4, Setti 2, Dainelline, Sereni F. 6. All. Paludi. Ass. Giuliana.

Abc Solettificio Manetti: Belli 9, Terrosi 24, Zani 7, Pucci 15, Cantini, Lazzeri ne, Iserani ne, Talluri ne, Scali 8, Daly, Verdiani 3, Delli Carri 14. All. Betti. Ass. Manetti, Piccini.

Arbitri: Luppichini di Viareggio, Marinaro di Cascina.

Il Gialloblu Castelfiorentino cede il passo all’Impruneta nell’ultimo match prima della sosta: al PalaBetti finisce 57-74.

Impresa rimandata per il Gialloblu Castelfiorentino.

Nell’ultima gara prima della sosta natalizia i ragazzi di Luigi Vertaldi cadono per mano della big Impruneta: 57-74 il finale al PalaBetti e seconda sconfitta consecutiva per la truppa castellana dopo quella nel derby di San Miniato.

Partita come da pronostico complicata contro una delle candidate per il salto di categoria: squadra di grande esperienza quella ospite, con giocatori di categoria superiore che anche al PalaBetti hanno fatto la differenza. Un ottimo approccio, dunque, non è bastato ai gialloblu, che a partire dalla seconda frazione, complici gli infortuni da una parte e l’esperienza degli ospiti dall’altra, hanno subito il ritmo avversario calando d’intensità e poi rincorrendo per tutta la seconda parte di gara.

Avvio da manuale quello di Caggiano e compagni che nel primo quarto girano a mille in attacco e lasciano pochissimi spazi in difesa: 24-12 al 10′. Già nella seconda frazione, però, Impruneta cambia marcia e piazza il contro break che riduce il vantaggio castellano a tre sole lunghezze al riposo lungo (33-30). Una corsa, quella degli ospiti, che accelera nella ripresa, e i gialloblu sono costretti ad inseguire: 9-20 il parziale e +8 Impruneta al 30′ (42-50). Nell’ultima frazione, con l’inerzia ormai salda, la squadra ospite amministra ed espugna il PalaBetti.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET IMPRUNETA 57-74

Parziali: 24-12, 33-30 (9-18), 42-50 (9-20), 57-74 (15-24)

Tabellino: Caggiano 11, Buti 6, Sollazzi 1, Pratelli, Cicilano 13, Ciampolini 4, Castellacci ne, Cavini 2, Turini 16, Montagnani 2, Fabrizzi ne, Talluri 2. All. Vertaldi. Ass. Baragatti.

Arbitri: Borselli di Firenze, Bettarini di Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino

