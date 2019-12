Crolla muro a San Casciano, smottamenti in tutto il Comune

Le abbondanti piogge e le forti raffiche di vento che si sono abbattute questa notte e nella mattina di oggi, domenica 22 dicembre, sul territorio comunale hanno causato smottamenti, frane e cadute di alberi in diverse località. Al lavoro dalle ore 6, volontari della Protezione civile di Mercatale e San Casciano e della Racchetta si sono attivati per rimuovere tutte le piante crollate in via Luiano, in via Malafrasca e nella frazione di Chiesanuova.

La situazione più critica è quella di via Empolese, dove a causa del crollo di una porzione di muro che costeggia la viabilità, in corrispondenza di Villa San Martino, il transito è possibile a senso unico alternato. Il vortice di maltempo, ultima domenica prima di Natale, ha colpito la Toscana, dove la Protezione civile ha diramato l’allerta meteo con Codice Arancione, portando raffiche di temporali, nubifragi e vento forte. "Si raccomanda di fare la massima attenzione e usare prudenza alla guida - dichiara l'assessore alla Protezione civile Consuelo Cavallini - le abbondanti precipitazioni delle ultime ore hanno reso le strade scivolose, continuiamo a monitorare il territorio con le squadre dei volontari".

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

