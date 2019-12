I vigili del fuoco di Montemurlo, sono intervenuti alle 6.30 circa in via del Baldino, località Sofignano nel Comune di Vaiano, per il crollo parziale di un muro di contenimento. La parte interessata dal crollo risulta essere circa 15 metri di lunghezza e 5 metri di altezza. La strada è stata chiusa al traffico in attesa della rimozione dei detriti e della messa in sicurezza dell'area interessata dall'evento.

