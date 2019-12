Esplode bancomat a Pontassieve, colpo mancato

Esplosione al bancomat di via Gori a Pontassieve. L'Atm della Carige alle 4.35 è stato fatto saltare da 3 ladri a volto coperto. Non sono però riusciti a portare via le banconote dopo essere entrati all'interno della banca, a causa della paratia di protezione della cassaforte che aveva resistito. I danni limitati sono in corso di quantificazione. I rilievi dei carabinieri di Pontassieve sono stati implementati da artificieri e personale della SIS del Nucleo Investigativo di Firenze.

