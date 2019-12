Flaminia-Tuttocuoio, servirebbe un miracolo per i toscani

Flaminia-Tuttocuoio 1-0 (tabellino Almanacco Calcio Toscano)

FLAMINIA: Montesi, Massaccesi, Carta, Barone, Modesti, Panini, Staffa, Lazzarini, Morbidelli, Guadalupi, Sirbu. A disp.: Maltempi, Fapperdue, Franco, Battistelli, Rizzo, Mignone, Polizzi, Boldrini, Nohman. All.: Punzi Francesco

TUTTOCUOIO: Prisco, Gautieri, Bertolucci, Wagner, VISIBELLI, Ruggero, Molinaro, Fino, Pedalino, Speziale, Chiti. A disp.: Giannangeli, Segantini, Ercoli, Diolaiti, Lepri, De Carlo, Benericetti. All.: Scardigli Nico

ARBITRO: Fabrizio Ramondino di Palermo

RETI: 16° Sirbu

Profondo 'rossoblu', parafrasando i colori del Flaminia, squadra al quale serve solo il gol di Sirbu al ventesimo minuto per vincere in casa contro i neroverdi del Tuttocuoio. La salvezza per i toscani è ancora più lontana, con quei 9 punti che rimangono tali e 6 partite senza vittorie. Il 2019 si conclude così per il team di Ponte a Egola. Serve un miracolo.

