Furto in casa e fuga a piedi, carabiniere lo blocca

Ha tentato di rubare in una casa di via Pastrengo a Firenze assieme a un complice ma è stato fermato dopo avere buttato a terra il proprietario di casa. L'inseguimento è terminato per mano di un carabiniere libero dal servizio di stanza proprio a Firenze. L'episodio è accaduto ieri sera. In manette un 18enne di origini slave, nato a Firenze e residente a Sesto Fiorentino. Quando è stato scoperto il furto dal proprietario mentre uno dei due tentava di entrare dalla finestra forzata, ha visto che era presente in casa anche un altro. Nella fuga uno è riuscito a scappare, l'altro ha strattonato il proprietario di casa. In viale Nervi è stato poi bloccato. Il colpo si è concluso con un nulla di fatto, solo una lieve contusione al gomito per il padrone di casa.

