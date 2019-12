Leggerissimo, episodio VIII: i consigli di Natale

Natale è tutto fuorché Leggerissimo, ma Leggerissimo può aiutarvi per il Natale (e non solo). L'ottava puntata della trasmissione sui consigli di lettura di Gianmarco Lotti riserva qualche sorpresa.

Innanzitutto è solo podcast, potete ascoltarla nel player in alto. Inoltre non ci sono ospiti, o meglio, non c'è solo un ospite definito ma saranno tanti i consigli di lettura da parte di Gianmarco, dei colleghi di gonews.it e Radio Lady e anche dei lettori, addirittura.

Natale si avvicina e dovete (leggete bene: dovete) fare un libro come regalo, non solo per i vostri amici o parenti, ma anche per voi stessi. Leggerissimo vi viene incontro con la simpatia di un autoarticolato contromano e vi dà un miliardo di consigli.

Per semplificarvi la vita, perché davvero vengono snocciolati moltissimi titoli, sappiate che le categorie di consigli sono le seguenti: romanzi poco costosi, romanzi brevissimi, romanzi lunghissimi, graphic novel, saggi, poesie, libri un pochino strambi, libri per bambini, libri toscanacci, i consigli dei lettori, i consigli degli amici.

Buon ascolto, non dimenticate che lunedì 30 dicembre dalle 16.10 torna Leggerissimo anche su Radio Lady e Clivo Tv, oltre che nel podcast che troverete qui su gonews.it. Buon Natale e via discorrendo.

Gianmarco Lotti

