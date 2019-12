Lotta allo spaccio alle Cerbaie, Forza Italia: "Nostra vittoria, Spinelli 'paladino' per candidarsi alle Regionali"

Era il 17 luglio 2019, quando il gruppo FI centrodestra Fucecchio proponeva la mozione per impegnare l'amministrazione ad attuare misure straordinarie per il contrasto allo spaccio nelle Cerbaie, in attuazione del decreto sicurezza.

Dopo il ricevimento della mozione, il sindaco ha avuto un incontro con il prefetto, il quale a mezzo stampa il 1 agosto comunicava “Inoltre, l'azione sinergica, come ha sottolineato il Prefetto Lega, non può prescindere dall'esigenza che le amministrazioni comunali valutino l'adozione di iniziative per intensificare le misure che siano di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e al suo radicamento nell'area, anche puntando a spezzare la catena domanda-offerta mediante strumenti di forte dissuasione (videosorveglianza, lettura delle targhe, limitazioni della sosta e della circolazione, etc.)".

A seguito di tale dichiarazione, che confermava la bontà delle nostre richieste, ci saremmo aspettati dal sindaco e dal Consiglio Comunale tutto, un'ampia convergenza sulla nostra mozione, che anticipava, grazie ad un lavoro di studio normativo e delle criticità di zona, le misure poi richieste dallo stesso prefetto.

Invece l'arroganza politica e il pressapochismo del Sindaco e della sua maggioranza ha rigettato una mozione che avrebbe consentito di anticipare i tempi di attuazione di questi importanti provvedimenti, come oggi tanto sbandirea Spinelli «Si tratta spiega il sindaco di una serie di provvedimenti atti

a colpire chi reputa vantaggioso venire a comprare droga nelle Cerbaie. Verranno perimetrate le aree più a rischio e poi sarà preparata l'ordinanza che vieta sosta e fermata in orari da stabilire».

E evidente che Spinelli non pensa al bene dei cittadini, ma piuttosto ad accreditarsi presso l'opinione pubblica, come “paladino della giustizia e della sicurezza” forse nell'ottica di una sua candidatura come consigliere alle elezioni regionali.

Il risultato che sta ottenendo in questo caso, è solo di dimostrare la sua incapacità a sentire le esigenze della cittadinanza, capire ed attuare le leggi, per dare tempestiva risposta, alle istanze della cittadinanza.

Se ha il coraggio e l'onestà politica renda merito a Forza Italia.

Simone Testai, capogruppo Forza Italia Fucecchio

