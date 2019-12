Maltempo, bloccato in auto con oltre 30 cm d'acqua: la testimonianza del 29enne

Se l'è vista brutta Gianmarco Cai, il 29enne di San Miniato rimasto bloccato con la propria auto in 30 cm d'acqua lungo via Serra a causa delle forti piogge di stanotte. Ma grazie alla sua esperienza da appassionato dei fuoristrada 4x4, ha mantenuto la calma ed è riuscito pure ad avvertire degli allagamenti ad altre due persone in viaggio grazie a delle luci di emergenza che aveva nell'abitacolo.

Ripercorriamo la vicenda dall'inizio. Sono le 4.30 di notte, il giovane è in viaggio lungo via Serra, nel tratto che va verso San Miniato. L'intoppo arriva nei pressi di un piccolo ponte all'altezza della cava. "Per una pozzanghera grossa avevo il parabrezza pieno d'acqua, quando ho azionato il tergicristalli sono entrato nella grossa pozza. Quando ho provato a fare retromarcia ero troppo tardi e così mi sono fermato, ho spento l'auto e ho chiamato il 115".

In auto non c'era acqua per fortuna. I vigili del fuoco di Castelfranco sono giunti il prima possibile e hanno trainato la coupé fuori dalla pozza. Sul posto era presente anche la protezione civile. "L'acqua arrivava fino al ginocchio, i campi a lato della strada erano tutti allagati. Nell'attesa dei soccorsi ho anche avvisato altre due auto con le luci di emergenza che avevo con me. Sono rimasto tranquillo, qualcun altro al mio posto avrebbe avuto paura".

Per ora quello di questa notte è stato l'incidente relativamente più grave per le forti piogge di questo weekend. Un fatto che evidenzia ancora le difficoltà della Valdegola per i rii e i ruscelli minori che non riescono a sopportare eventi importanti e che causano mettono in difficoltà anche gli automobilisti.

Elia Billero

