Maltempo, chiuso il ponte della Zambra sull'Elsa

Ripristinate e sotto controllo le situazioni in cui si sono verificate cadute di alberi ed in particolare in via Zambra, strada Chiano, località Chiostrini e Strada Provinciale 101. Sono state segnalate le criticità legate ai pali della Telecom nelle località Noce e Monsanto. Per quanto riguarda i guasti all’illuminazione pubblica sono in via di risoluzione ed entro stasera saranno risolti i problemi che si sono verificati a San Filippo. A causa delle precipitazioni abbondanti il Comune ha deciso di chiudere al transito il ponte località Zambra – Cusona. Il torrente Elsa è sotto monitoraggio, non si sono verificate particolari criticità nel bacino idrico. Al lavoro da questa mattina ci sono il sindaco David Baroncelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani e i dipendenti comunali, Loris Agresti, responsabile della Protezione civile, Giovanni Nadorini, tecnico reperibile, e gli agenti della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino.

TUTTE LE NOTIZIE SUL MALTEMPO

Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle