Maltempo, alberi caduti a San Miniato e altri aggiornamenti

Il forte vento e la pioggia di questa notte ha causato disagi a San Miniato, in particolare nel centro storico. A causa del vento forte è caduto un albero in via Dalmazia. Strada bloccata sotto Santa Maria al fortino. Inoltre si segnalano alberi pericolanti in Corso Garibaldi in centro storico. Per ragioni di sicurezza verrà chiusa la strada.

Cambiamo provincia. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze avverte che le piogge delle ultime 24 ore e l'elevata saturazione del suolo hanno

causato l'innalzamento dei livelli idrometrici del reticolo idraulico principale (Arno, Sieve, Ombrone Pistoiese e Bisenzio).

Il personale del Genio Civile della Regione Toscana sta monitorando la situazione. Non si registrano criticità. Si ricorda la massima prudenza nello svolgere le proprie attività in prossimità dei corsi d'acqua.

In corso anche aggiornamenti dagli altri territori.