I volontari AVO EVI hanno, anche quest’anno, aiutato Babbo Natale a distribuire doni, musica e sorrisi ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Un grazie a tutto il personale del reparto per l’accoglienza e disponibilità, in particolare al dottor Bernardini, che non manca mai di dimostrare il suo personale apprezzamento all’impegno dei volontari AVO.

Fonte: Avo Evi

