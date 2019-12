Obiettivo Valdera, Brogi accoglie l'appello di Franconi

Accolgo con piacere l’invito di Matteo Franconi ad aprire un tavolo di coordinamento e di progettazione per ridisegnare il futuro della Valdera. Un territorio che può essere rilanciato attraverso un percorso da intraprendere assieme a tutti i Sindaci dell’area. Del resto la Valdera è già di per sé regolata da dinamiche comuni, interconnessa sia dal punto di vista territoriale, dell’assetto fluviale e viario, ma anche dal punto di vista sociale, culturale ed economico.

Sono sempre stata convinta che, al di là dell’organizzazione istituzionale (Unione sì, Unione no), ci sono funzioni prettamente sovracomunali che se gestite collegialmente ci permettono di governare al meglio il nostro territorio.

Allo stesso modo abbiamo sempre sostenuto l’importanza di gestire insieme le funzioni sovra comunali, lasciando invece libertà ai Comuni di scegliere se gestire in maniera autonoma o associata i servizi che possono essere benissimo regolati a livello comunale, senza per questo compromettere il governo dell’area più vasta della Valdera. Ancora una volta concordo con Franconi quando individua tra le funzioni sovra comunali la protezione civile.

I nostri fiumi non conoscono confini e la gestione delle allerte meteo richiede l’attuazione di modelli organizzativi, risorse e mezzi che se gestiti collegialmente ci consentirebbero di fare un salto di qualità funzionale sia alla gestione dell’evento meteo che alle stesse politiche di prevenzione. Sempre tra le funzioni di area, il piano strutturale è certamente tra le più importanti per il governo di un territorio.

Ad oggi il nostro Comune da un lato e le due Unioni della Valdera e del Parco Alta Valdera si sono mosse in maniera autonoma, dovremo quindi trovare il modo giusto per coordinare i nostri strumenti urbanistici come da sempre abbiamo auspicato.

Aprire un tavolo di coordinamento politico ci permetterà di ragionare insieme su questi obiettivi, ma anche di aprirsi alla possibilità di realizzare progetti comuni per intercettare finanziamenti di vario genere, tra cui per esempio quelli europei, che spesso si rivolgono a un bacino più vasto di quello del singolo Comune, con l’obiettivo, comune a tutti noi, di migliorare la qualità della vita delle nostre comunità e le opportunità che possiamo offrire ai nostri cittadini. Insomma Ponsacco c’è ed è pronta a sedersi al tavolo.

Francesca Brogi, sindaco di Ponsacco

